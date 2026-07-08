Macron: Coalición de voluntarios abordará el lunes más medidas de apoyo militar a Ucrania

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Ankara, 8 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que la próxima reunión de la Coalición de Voluntarios, prevista para el 13 de julio en París, servirá para reforzar el apoyo militar a Ucrania con nuevas iniciativas en materia de defensa, seguridad e industria.

Macron explicó que el encuentro permitirá presentar nuevas capacidades militares y una mayor movilización de la industria europea en apoyo de Kiev, además de nuevas medidas para combatir la denominada «flota fantasma» utilizada por Rusia para eludir las sanciones internacionales.

«Será una ocasión para anunciar nuevas iniciativas en la lucha contra la llamada ‘flota fantasma’, nuevas capacidades militares y una mayor movilización de nuestra industria en apoyo de Ucrania», afirmó en una rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

El jefe de Estado francés adelantó, además, que durante la reunión se realizarán nuevos anuncios y se programarán ejercicios militares conjuntos entre la treintena de los países participantes.

Asimismo, señaló que las delegaciones militares de los Estados integrantes de la coalición serán invitadas al desfile nacional del 14 de julio en París, un gesto que, según dijo, busca mostrar el compromiso de Francia con la defensa de Ucrania y con la seguridad europea.

Macron subrayó que la reunión responde también a las peticiones formuladas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, especialmente en materia de defensa antimisiles.

«El presidente Zelenski tiene razón. Debemos seguir siendo más innovadores», subrayó, antes de señalar que Francia pretende movilizar a fabricantes europeos especializados en sistemas de defensa antiaérea y antimisiles para reforzar la protección de la población ucraniana.

El presidente francés precisó que el encuentro servirá igualmente para coordinar el trabajo sobre otras capacidades militares y consolidar la cooperación entre los aliados de cara a la seguridad de Ucrania y a la preparación de la fase posterior al conflicto.

«La reunión de la próxima semana tiene precisamente como objetivo responder a esa legítima petición del presidente Zelenski y reforzar todo el trabajo conjunto relacionado con la seguridad de Ucrania, la lucha contra la denominada ‘flota fantasma’ y la preparación del día después», resumió Macron. EFE

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