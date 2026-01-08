Macron: EEUU se aleja de sus aliados y las grandes potencias quieren repartirse mundo

París, 8 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este jueves que Estados Unidos se está «alejando gradualmente» de algunos aliados y haciendo caso omiso a las reglas internacionales», en su discurso anual en París ante los embajadores de Francia.

En ese foro, Macron alertó también sobre el hecho de que en este momento las grandes potencias presentan «una verdadera tentación de repartirse el mundo».

«Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez con menos eficacia. Nos encontramos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo», afirmó Macron, tras alertar también sobre lo que llamó una creciente «agresión neocolonial» en las relaciones diplomáticas. EFE

