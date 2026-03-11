Macron: El G7 no ve razón para levantar sanciones a Rusia por el bloqueo de estrecho Ormuz

París, 11 mar (EFE).- Los países del G7 están de acuerdo en que el bloqueo del estrecho de Ormuz, que impide el flujo del 20 % de la producción petrolera mundial por la guerra en Oriente Medio, «no justifica en absoluto el levantamiento de las sanciones» a Rusia, aseguró este miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron.

Los líderes de los países más ricos del mundo, reunidos hoy en videoconferencia para analizar el impacto económico de la escalada bélica en Oriente Medio, llegaron al «consenso» de que no deben cambiar su postura respecto a Rusia y mantener sus esfuerzos en favor de Ucrania, afirmó Macron a la prensa tras el encuentro con los mandatarios de EE.UU., Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón. EFE

