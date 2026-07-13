Macron: Europa defenderá libertad y derecho «al precio de la sangre si fuese necesario»

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París, 13 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que «Europa se está convirtiendo en una potencia» y aseguró que Francia y los europeos están dispuestos a defender «la libertad y el derecho», «al precio de la sangre si fuera necesario».

«Sí, la paz es nuestro objetivo; sí, apreciamos la libertad y el derecho. Y sí, estamos dispuestos a combatir para defenderlos siempre y al precio de la sangre si fuera necesario», afirmó Macron en su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas, en la víspera de la Fiesta Nacional del 14 de Julio, que es el último que pronunciará ya que se encuentra en la recta final de sus dos mandatos. EFE

cat/ngp

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