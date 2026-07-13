The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Macron: Europa defenderá libertad y derecho «al precio de la sangre si fuese necesario»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 13 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que «Europa se está convirtiendo en una potencia» y aseguró que Francia y los europeos están dispuestos a defender «la libertad y el derecho», «al precio de la sangre si fuera necesario».

«Sí, la paz es nuestro objetivo; sí, apreciamos la libertad y el derecho. Y sí, estamos dispuestos a combatir para defenderlos siempre y al precio de la sangre si fuera necesario», afirmó Macron en su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas, en la víspera de la Fiesta Nacional del 14 de Julio, que es el último que pronunciará ya que se encuentra en la recta final de sus dos mandatos. EFE

cat/ngp

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR