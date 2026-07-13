Macron: Europa defenderá libertad y derecho «al precio de la sangre si fuese necesario»

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(Actualiza con más declaraciones de Macron)

París, 13 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que «Europa se está convirtiendo en una potencia» y aseguró que Francia y los europeos están dispuestos a defender «la libertad y el derecho» y lo harán «al precio de la sangre si fuera necesario».

«Sí, la paz es nuestro objetivo; sí, apreciamos la libertad y el derecho. Y sí, estamos dispuestos a combatir para defenderlos siempre y al precio de la sangre si fuera necesario», afirmó en su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas, en la víspera de la Fiesta Nacional del 14 de Julio, que es el último que pronunciará ya que se encuentra en la recta final de su segundo y último mandato.

Macron vinculó esta capacidad de respuesta europea con la guerra en Ucrania, que consideró una referencia para los conflictos actuales.

«Ucrania nos da una lección espectacular», aseguró, antes de advertir que la capacidad de Francia y Europa para cumplir sus compromisos dependerá de su preparación militar y de su credibilidad.

Macron pronunció esta advertencia poco antes de reunir por la tarde en el Hotel Nacional de los Inválidos a la Coalición de los Voluntarios para ayudar a Ucrania, y la víspera de que medio millar de soldados de la treintena de países que la componen abran junto a los ucranianos el desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos.

En este escenario, defendió el refuerzo del modelo de defensa europeo y señaló que el esfuerzo militar francés continuará con un aumento adicional de 36.000 millones de euros para el periodo 2026-2030 para incrementar reservas de munición, la preparación operativa y las capacidades estratégicas en defensa aérea, espacio, guerra electrónica, drones e inteligencia artificial.

Reiteró que el fortalecimiento de la disuasión nuclear seguirá siendo un elemento central de la estrategia de defensa nacional y destacó la necesidad de adaptar las Fuerzas Armadas a un escenario de guerra de alta intensidad. «Una armada estática sería una armada derrotada», afirmó, al argumentar la necesidad de anticiparse a las amenazas futuras.

Macron recordó que Francia cumplió el compromiso adquirido en 2017, cuando él llegó al Elíseo, de elevar el gasto militar hasta el 2 % del PIB (Producto Interior Bruto) y señaló que el presupuesto de Defensa alcanzará los 64.000 millones de euros en 2027, el doble que una década antes.

«Patriotismo sí, nacionalismo jamás»

Defendió una vez más una mayor autonomía estratégica europea y aseguró que Francia debe contribuir a una Europa capaz de asumir su propia seguridad. «Europa se está convirtiendo en una potencia», sostuvo, al tiempo que rechazó una Europa basada en los nacionalismos y abogó por unir los patriotismos nacionales.

«Patriotismo sí, nacionalismo jamás», declaró, al advertir de que la fragmentación de la política industrial de defensa entre europeos debilita su capacidad de respuesta frente a los competidores, y pidió acelerar la producción europea de armamento, pese a la imposibilidad de sacar adelante el avión de combate franco-alemán SCAF, algo que dijo que lamenta.

Visiblemente emocionado, Macron cerró su intervención asegurando que el refuerzo militar logrado es su «mayor orgullo».

«Todo lo que se ha hecho durante los últimos diez años nos ha hecho más fuertes. Pero seamos humildes, exigentes; todavía nos queda mucho por hacer. Así que hoy, en la víspera de nuestra Fiesta Nacional (…) quiero aprovechar este día para reiterarles mi determinación, mi reconocimiento y mi orgullo de estar a su lado desde 2017. Es mi mayor orgullo. Tienen mi confianza», concluyó. EFE

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