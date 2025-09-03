Macron: Europa está «lista» para aportar las garantías de seguridad a Ucrania

The Swiss voice in the world since 1935

París, 3 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que Europa está «lista» para aportar las garantías de seguridad a Ucrania «una vez la paz se haya firmado» y dudó de la «sinceridad de los rusos» en los compromisos que asumieron ante Estados Unidos.

«Nosotros, europeos, estamos listos para dar las garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos el día que la paz se firme» con Rusia, subrayó desde el Palacio del Elíseo Macron, junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en vísperas de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios que reúne a aliados de Kiev.

El presidente francés dudó, no obstante, de «la sinceridad de los rusos cuando han propuesto la paz a Estados Unidos». EFE

