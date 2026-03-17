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Macron: Francia no participará en operación para abrir estrecho de Ormuz en este momento

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París, 17 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que Francia no participará en las operaciones para abrir el estrecho de Ormuz «en el contexto actual», pese a las peticiones que en ese sentido ha lanzado su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«No somos parte del conflicto (de la guerra en Irán) y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones para abrir o liberar el Estrecho de Ormuz en el contexto actual», declaró Macron en una declaración tras la reunión de un consejo de Seguridad. EFE

cat/ngp/jlp

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