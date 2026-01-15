Macron: Francia pondrá más medios militares terrestres, aéreos y marítimos en Groenlandia

París, 15 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó este jueves que «en los próximos días» su país va a enviar a Groenlandia «medios terrestres, aéreos y marítimos» que se sumarán a la quincena de militares que llegaron hoy para participar en la misión europea ante las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Macron, que pronunció un discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base de Istres (sureste), subrayó que el papel de Francia es mostrarse «disponible» y respaldar a «un Estado soberano», en alusión a Dinamarca.

«Los europeos tienen una responsabilidad particular» en Groenlandia, subrayó, porque es un territorio de un país de la Unión Europea y socio de la OTAN. EFE

