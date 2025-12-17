Macron: Francia se opondrá «firmemente» al pacto UE-Mercosur si Bruselas intenta imponerlo

París, 17 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que Francia se opondrá «muy firmemente» al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, intentan «imponerlo», informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

Macron hizo esa declaración en el seno de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró este miércoles en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre europea en la que los jefes de Estados y de Gobierno tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial.

El jefe del Estado francés, que ha pedido un aplazamiento de la rubrica del acuerdo prevista el próximo fin de semana en Brasil, cree que el tratado aún adolece de «falta de claridad sobre las tres condiciones exigidas» por Francia, señaló Bregeon.

Francia ha establecido tres condiciones para su acuerdo al pacto con Mercosur: cláusulas de salvaguardia «sólidas y operativas», respaldadas por el Parlamento Europeo este martes; medidas similares para garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; así como controles a las importaciones. EFE

