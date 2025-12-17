Macron: Francia se opondrá «firmemente» al pacto UE-Mercosur si Bruselas intenta imponerlo

París, 17 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que Francia se opondrá «muy firmemente» al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, intentan «imponerlo», informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

Macron hizo esa declaración en el seno de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró este miércoles en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre europea en la que los jefes de Estado y de Gobierno tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial.

El jefe de Estado francés -que ha pedido un aplazamiento de la rúbrica del acuerdo, prevista para este sábado en Brasil- cree que el tratado aún adolece de falta de «claridad sobre las tres condiciones exigidas» por Francia, señaló Bregeon.

París estableció tres condiciones para su acuerdo al pacto con Mercosur: cláusulas de salvaguardia «sólidas y operativas», respaldadas por el Parlamento Europeo este martes; medidas similares para garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; así como controles a las importaciones.

Francia «no está sola» en esta petición, defendió la portavoz del Gobierno, que dijo que no es «dogmática» ni va contra los acuerdos comerciales, sino que es de «sentido común» para proteger a la agricultura francesa y europea, y, que tal como está el texto, «las cuentas no salen».

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se sumó este miércoles a la petición de Macron al afirmar que para su país también «es prematuro» firmar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, y consideró necesario esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola.

Francia cursó formalmente el pasado domingo su petición de que se posponga hasta 2026 la votación prevista para esta semana en el Consejo Europeo para obtener las salvaguardas que reclama, si bien Bruselas ha dicho que no tiene intención de modificar los plazos.

El acuerdo facilitará la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, a lo que se opone el sector agrícola francés, que protagoniza desde hace días una protesta en el suroeste y sur del país, con cortes de autopistas.

Los agricultores protestan por el sacrificio completo de los rebaños bovinos afectados por la dermatosis nodular contagiosa, y a esa oposición se ha sumado su ira por el pacto con Mercosur y la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

El tratado de libre comercio con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que se terminó de negociar formalmente hace un año, facilitará, además, las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores. EFE

