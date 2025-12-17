Macron: Francia se opondrá «firmemente» al pacto UE-Mercosur si Bruselas intenta imponerlo

(Actualización con declaraciones del primer ministro francés)

París, 17 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que Francia se opondrá «muy firmemente» al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, intentan «imponerlo», informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

Macron hizo esa declaración en el seno de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró este miércoles en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre europea en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial, que se plasmaría el sábado en Brasil.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, precisó en una sesión de preguntas al Gobierno en el Senado que si la Comisión Europea «desea hacer pasar por la fuerza este fin de semana» la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur, y someterlo al voto del Consejo Europeo, «Francia votará en contra».

Macron, que pidió el domingo un aplazamiento de la rubrica del acuerdo, cree que el tratado aún adolece de «claridad sobre las tres condiciones exigidas» por Francia, señaló Bregeon.

Se trata de cláusulas de salvaguardia «sólidas y operativas», respaldadas por el Parlamento Europeo este martes; medidas similares para garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; así como controles a las importaciones.

Francia «no está sola» en esta petición, que no es «dogmática» ni va contra los acuerdos comerciales, sino que es de «sentido común» para proteger a la agricultura francesa y europea, y, tal como está el texto, «las cuentas no salen», insistió la portavoz del Gobierno.

Bregeon se refería así a las declaraciones de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien este miércoles se sumó a la petición de Macron, al afirmar que para su país también «es prematuro» firmar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, y consideró necesario esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola.

Francia cursó formalmente el pasado domingo su petición de que se posponga hasta 2026 la votación prevista para esta semana en el Consejo Europeo, a fin de obtener las salvaguardas que reclama para el sector agrícola y ganadero.

El acuerdo facilitará la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, a lo que se opone el sector agrícola francés, que protagoniza desde hace días una protesta en el suroeste y sur del país, con cortes de autopistas en oposición al sacrificio completo de los rebaños bovinos afectados por la dermatosis nodular contagiosa, a lo que se ha sumado su ira por el pacto con Mercosur y la reforma de la Política Agrícola Común.

Este tratado de libre comercio con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) facilitará, además, las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores. EFE

