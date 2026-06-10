Macron: la confianza en las instituciones está «en juego» tras el presunto asesinato de una niña

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El presidente Emmanuel Macron dijo este miércoles temer por la confianza en las instituciones francesas tras la muerte de una niña de 11 años, cuyo presunto asesino tenía varias denuncias pero nunca fue condenado por la justicia.

El cuerpo de Lyhanna fue encontrado la semana pasada después de desaparecer el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en una zona rural del suroeste de Francia.

El principal sospechoso es un hombre de 41 años y padre de una amiga de la víctima, que contaba con varias denuncias por violaciones a menores, pero ninguna condena. La última vez que se vio con vida a la niña fue subiendo al auto del acusado, Jérôme B.

«Es la confianza en nuestras instituciones lo que está en juego», declaró Macron en el consejo de ministros, según la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

La portavoz también pidió calma tras la indignación nacional por los presuntos fallos judiciales en el tratamiento de los casos de abuso sexual a menores, y añadió: «No se responde a una tragedia con gritos».

Unas 60.000 personas se manifestaron el lunes en todo el país y algunas exigieron la dimisión del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

El ministro se ha negado a dimitir tras disculparse por lo que calificó de «fracaso enorme» en este caso.

Las autoridades aún no han anunciado los resultados del examen forense del cuerpo de la niña ni han imputado al sospechoso.

En agosto del año pasado, una mujer presentó una denuncia contra el sospechoso, acusándolo de violar repetidamente a su hija entre septiembre de 2024 y mayo de 2025.

El caso contaba con el respaldo de un informe médico, según el ministro de Justicia. Sin embargo, la policía no lo había detenido ni interrogado cuando Lyhanna desapareció nueve meses después.

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