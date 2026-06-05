Macron: la oferta de ceder el Donbás a Rusia «ya no debe existir»

1 minuto

Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que la propuesta de ceder a Rusia el control íntegro del Donbás «es una oferta que hoy ya no debe existir, dada la realidad sobre el terreno, y eso debe ser afirmado por todos».

A su entrada a la cumbre UE-Balcanes Macron dijo: «Me comunico regularmente con el presidente Trump -estuve con él al teléfono hace cinco días- para reiterarle que los europeos asumen sus responsabilidades, pero que hacía falta una presión colectiva» y anunció que el 13 y 14 de julio reunirá en París a todos los contribuyentes a la coalición de voluntarios con motivo del Día de la Bastilla. EFE

ymo/ahg/jgb