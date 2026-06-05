Macron: la oferta de ceder el Donbás a Rusia «ya no debe existir»

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Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que la propuesta de ceder a Rusia el control íntegro del Donbás «es una oferta que hoy ya no debe existir, dada la realidad sobre el terreno, y eso debe ser afirmado por todos».

«Me comunico regularmente con el presidente Trump -estuve con él al teléfono hace cinco días- para reiterarle que los europeos asumen sus responsabilidades, pero que hacía falta una presión colectiva», dijo Macron a su entrada a la cumbre UE-Balcanes, que se celebra en Montenegro.

Anunció que el 13 y 14 de julio reunirá en París a todos los contribuyentes a la coalición de voluntarios sobre Ucrania, con motivo del Día de la Bastilla.

El presidente francés también tuvo palabras para Rusia, señalando que la «operación especial» de febrero de 2022 «no se desarrolló como se nos decía», que Moscú acumula decenas de miles de bajas y que ha permitido la expansión de la OTAN con la incorporación de Finlandia y Suecia.

«Ahora nos toca saber construir una paz duradera», afirmó.

Macron precisó que se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, «en los próximos días», en coordinación con Alemania y el Reino Unido.

Sobre seguridad, Macron reafirmó el compromiso de Francia con Rumanía ante las crecientes incursiones de drones rusos, señalando que París adaptará su presencia militar en el país «a invitación de las autoridades rumanas».

«Pueden contar con nosotros», afirmó, recordando que Francia desplegó tropas en territorio rumano pocas horas después del inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El mandatario también denunció injerencias rusas en las elecciones armenias de este próximo domingo, confirmadas -según dijo- por los servicios de inteligencia franceses, y anunció que Francia cooperará con Ereván para «desenmascarar» estas manipulaciones.

«Es un gran pueblo que se aferra a su soberanía e independencia», subrayó Macron, quien se reunió con el primer ministro armenio hace pocas semanas durante la cumbre de la Comunidad Política Europea.

En el marco de la cumbre de Tivat, Macron defendió la propuesta franco-alemana de integración gradual reforzada, que permitiría a los países candidatos incorporarse progresivamente a los formatos de la UE conforme vayan integrando el acervo comunitario en cada ámbito concreto.

Antes de su llegada a esta cita, Macron mantuvo una reunión en Tivat con los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa.

«La ampliación es una inversión estratégica para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad de Europa», dijo Von der Leyen sobre el que será uno de los temas centrales de la cumbre, en un mensaje a través de sus redes sociales. EFE

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