Macron: La supervisión de un alto el fuego en Ucrania se hará bajo liderazgo de EE.UU.

París, 6 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que la supervisión de un alto el fuego que se puede alcanzar entre Ucrania y Rusia será objeto de supervisión por los aliados de Kiev bajo el liderazgo de Estados Unidos, que participó hoy por primera vez en una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios en París.

Macron, que compareció ante la prensa al término de esa cumbre en el Palacio del Elíseo a la que asistieron 35 aliados de Kiev, así como emisarios de Estados Unidos, señaló que a esa supervisión del alto el fuego contribuirían «varios Estados que han mostrado su disponibilidad», a los que no citó.

El jefe de Estado francés anunció asimismo la continuación de los preparativos para el establecimiento de una «fuerza multinacional» para proporcionar «tranquilidad» a Ucrania tras el establecimiento de ese eventual alto fuego.

Esa fuerza multinacional estaría «en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto», precisó Macron en la rueda de prensa, junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Frierich Merz.

Los cuatro firmaron al término del encuentro la ‘Declaración de París’, que recoge los compromisos adquiridos hoy en la capital francesa.

Macron afirmó que la reunión de la Coalición de Voluntarios de hoy, marca un «avance significativo hacia una paz sólida y duradera» en Ucrania y reconoce la «convergencia operativa» de todos los aliados de Kiev para construir una arquitectura de seguridad con garantías «robustas» para el país.

Las garantías de seguridad que los países de la coalición, principalmente europeos, planean brindar con el apoyo estadounidense tras un hipotético fin de las hostilidades son «la clave para garantizar que ningún acuerdo de paz pueda significar jamás una rendición de Ucrania ni una nueva amenaza para Ucrania» por parte de Rusia, afirmó el presidente francés.

Macron anunció también el establecimiento de una unidad de coordinación que integrará plenamente a todas las fuerzas armadas implicadas y facilitará la coordinación entre la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania.

El presidente francés, al que acompañaban en la conferencia de prensa entre otros el enviado especial para Ucrania de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, destacó que estas últimas semanas Washington «ha marcado un cambio».

«Estados Unidos ha clarificado su participación, en particular en la vigilancia de la línea del frente» si se llega a un alto el fuego.

Recordó que «el apoyo y la participación de Estados Unidos son importantes para muchos países» de la Coalición de Voluntarios por sus capacidades militares.

También insistió Macron, cuando se le preguntó si se puede confiar en Estados Unidos para un apoyo a Ucrania después de su intervención en Venezuela y después de sus ambiciones de control de Groenlandia, que Francia defiende «una Europa más independiente y con más autonomía estratégica» respetando el marco de la OTAN, y que eso encaja con las peticiones de Donald Trump.

A ese respecto, recordó que el presidente estadounidense quiere que los europeos «asuman una mayor carga» de su propia defensa y que precisamente el trabajo de la Coalición de Voluntarios ha sido el compromiso con las garantías de seguridad para Ucrania.EFE

