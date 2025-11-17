Macron: Los acuerdos de integración militar con Ucrania contribuyen a la defensa europea

París, 17 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que los acuerdos de cooperación militar que formalizó hoy con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, supone «una nueva etapa en la integración con la industria armamentística de Ucrania, que está en primera línea de la defensa de Europa».

«Con estos acuerdos superamos una nueva etapa y seguimos apostando por la integración de nuestras industrias de defensa para continuar apoyando la modernización de las fuerzas armadas de Ucrania, que siguen estando en primera línea de defensa de Europa», destacó Macron en una comparecencia en París junto a Zelenski.

El presidente francés hizo hincapié en que el apoyo «sin ambigüedad» que su país está prestando desde el comienzo de «la agresión rusa» supone «un compromiso por nuestra seguridad colectiva». EFE

