Macron: los europeos son los únicos que tienen que decidir sobre los activos rusos

1 minuto

París, 25 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este martes que los europeos son los únicos que deben decidir lo que se hará con los activos rusos congelados tras la invasión de Ucrania, en respuesta a la voluntad de Donald Trump de que buena parte de ese dinero revierta a Estados Unidos.

«Los europeos son los únicos que tienen que decidir lo que se hará con los activos rusos», señaló Macron en una entrevista a la emisora francesa RTL, en la que insistió en que ni los ucranianos ni los europeos tienen por qué aceptar todo lo que figuraba en el plan de paz del presidente estadounidense.

El presidente francés explicó que si bien Trump querría recuperar la mitad de los 100.000 millones de dólares de activos rusos que están congelados, ese dinero se encuentra en Europa, «por tanto corresponde decidir a los europeos». EFE

ac-cat/lab