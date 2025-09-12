Macron: Resolución de ONU sobre Estado palestino traza «camino irreversible hacia la paz»

París, 12 sep (EFE).- Francia celebró la adopción este viernes por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por una amplia mayoría de 142 Estados, de la resolución que respalda la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados, de Israel y Palestina, elaborada por Francia y Arabia Saudí, que traza «un camino irreversible hacia la paz».

«Juntos estamos trazando un camino irreversible hacia la paz en el Oriente Medio (…) Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados: Israel y Palestina, viviendo uno junto al otro en paz y seguridad. ¡Depende de todos nosotros lograrlo!», afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en sus redes sociales.

Esta «histórica» votación, que fue rechazada por 10 Estados y cosechó 12 abstenciones, refleja el compromiso de la comunidad internacional con la implementación de una «ambiciosa» hoja de ruta para la paz y la seguridad en la región, señaló por su parte el Ministerio de Exteriores francés en un comunicado.

Añadió que la declaración adoptada por la Asamblea General refleja el apoyo «sin precedentes» de la mayoría de la comunidad internacional a principios esenciales como el llamamiento a un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano.

Hasta el momento, 147 Estados de la ONU de 193 (el 75 %) reconocen a Palestina como Estado.

Asimismo, un texto adoptado por la ONU condena, por primera vez, los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás y exige su desarme y exclusión del gobierno de Gaza, subrayó Exteriores.

La Declaración de Nueva York es el resultado de los trabajos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Solución de Dos Estados, copresidida por Francia y Arabia Saudita, que tuvo lugar del 28 al 30 de julio.

Estos trabajos continuarán en Nueva York el 22 de septiembre en presencia del presidente francés, que pronunciará al día siguiente un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

«Francia, Arabia Saudita y todos sus socios estarán en Nueva York para hacer realidad este plan de paz en la Conferencia sobre la Solución de Dos Estados», recalcó Macron. EFE

