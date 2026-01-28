Macron: situación de Groenlandia es «una llamada de atención estratégica para toda Europa»

París, 28 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que la situación en la que se encuentra Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca con el que ansía hacerse el presidente estadounidense, Donald Trump, «es una llamada de atención estratégica para toda Europa».

«Los acontecimientos recientes confirman que la situación en Groenlandia constituye una llamada de atención estratégica para toda Europa», afirmó Macron en una declaración en el Elíseo junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de la isla ártica, Jens Frederik Nielsen, con los que celebra hoy un almuerzo de trabajo.

Tras expresar la solidaridad de Francia con Dinamarca y Groenlandia, el jefe de Estado francés manifestó su deseo de «acelerar la implementación de la asociación estratégica firmada en 2023 entre la Unión Europea y Groenlandia». EFE

