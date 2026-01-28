Macron: situación de Groenlandia es «una llamada de atención estratégica para toda Europa»

París, 28 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que la situación en la que se encuentra Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca con el que ansia hacerse el presidente estadounidense, Donald Trump, «es una llamada de atención estratégica para toda Europa».

«Los acontecimientos recientes confirman que la situación en Groenlandia constituye una llamada de atención estratégica para toda Europa», afirmó Macron en una declaración en el Elíseo junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de la isla ártica, Jens Frederik Nielsen, con los que celebra hoy un almuerzo de trabajo.

Y añadió: «Estamos profundamente comprometidos con el principio de soberanía e integridad territorial con todos nuestros socios de la Unión Europea, y Francia seguirá defendiendo estos principios de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas».

Dada la «crucial» importancia de la seguridad en el Ártico ante la presencia rusa, la influencia económica de China y las consecuencias estratégicas del acercamiento entre esos dos países, Macron subrayó que comparte «la necesidad de reforzar nuestra postura defensiva en el Ártico».

Recordó que varios Estados europeos, incluida Francia, han comenzado a hacerlo en el marco de ejercicios conjuntos de resistencia, a petición de Dinamarca, y también apoya una mayor participación de la OTAN en el Ártico, mediante la «creación de una actividad de vigilancia reforzada», a la que Francia está dispuesta a sumarse, dijo.

«La Unión Europea debe desempeñar plenamente su papel en estos esfuerzos, incluyendo la revisión de su estrategia para el Ártico este año», declaró el presidente francés.

Tras expresar la solidaridad de Francia con Dinamarca y Groenlandia, el jefe de Estado francés expresó su deseo de «acelerar la implementación de la asociación estratégica firmada en 2023 entre la Unión Europea y Groenlandia».

«Esta asociación debe permitir el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, en particular en el sector de las materias primas estratégicas», explicó Macron, tras enumerar las cuestiones estratégicas a las que Europa, según él, debe prestar más atención para reafirmar la soberanía europea.

Citó, en concreto, la contribución europea «a la seguridad del Ártico, la lucha contra la injerencia extranjera y la desinformación en la lucha contra el cambio climático, y en una asociación privilegiada para el desarrollo sostenible y la reducción de las dependencias estratégicas».

Francia desea, en este marco, «profundizar» su relación con Dinamarca, y en particular con Groenlandia, que se basa «en una larga amistad alimentada por el interés de los científicos franceses» por la enorme isla ártica, la cultura inuit y la exploración polar.

En el contexto de esa «larga historia de ciencia y de amistad», Macron subrayó que Francia está dispuesta a colaborar con Dinamarca y Groenlandia en diversos aspectos, desde la seguridad hasta la cooperación económica en los ámbitos de la energía, la educación y la cooperación científica y cultural.

Macron recordó, por último, que el consulado francés en Nuuk ya está abierto y que el cónsul general, nombrado este mes, se instalará a principios de febrero para fortalecer la colaboración «en todas sus facetas». EFE

