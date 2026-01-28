Macron: situación de Groenlandia es una llamada de atención estratégica para toda Europa

París, 28 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que la situación en la que se encuentra Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca con el que ansía hacerse el presidente estadounidense, Donald Trump, «es una llamada de atención al despertar estratégico para toda Europa».

«Los acontecimientos recientes confirman que la situación en Groenlandia constituye una llamada de atención al despertar estratégico para toda Europa», afirmó Macron en una declaración en el Elíseo junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de la isla ártica, Jens Frederik Nielsen, con los que celebra hoy un almuerzo de trabajo.

Y añadió: «Estamos profundamente comprometidos con el principio de soberanía e integridad territorial con todos nuestros socios de la Unión Europea, y Francia seguirá defendiendo estos principios de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas».

Dada la «crucial» importancia de la seguridad en el Ártico ante la presencia rusa, la influencia económica de China y las consecuencias estratégicas del acercamiento entre esos dos países, Macron subrayó que comparte «la necesidad de reforzar nuestra postura defensiva en el Ártico».

Recordó que varios Estados europeos, incluida Francia, han comenzado a hacerlo en el marco de ejercicios conjuntos de resistencia, a petición de Dinamarca, y también apoya una mayor participación de la OTAN en el Ártico, mediante la «creación de una actividad de vigilancia reforzada», a la que Francia está dispuesta a sumarse, dijo.

«La Unión Europea debe desempeñar plenamente su papel en estos esfuerzos, incluyendo la revisión de su estrategia para el Ártico este año», declaró el presidente francés.

Tras expresar la solidaridad de Francia con Dinamarca y Groenlandia, el jefe de Estado francés expresó su deseo de «acelerar la implementación de la asociación estratégica firmada en 2023 entre la Unión Europea y Groenlandia».

«Esta asociación debe permitir el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, en particular en el sector de las materias primas estratégicas», explicó Macron, tras enumerar las cuestiones estratégicas a las que Europa, según él, debe prestar más atención para reafirmar la soberanía europea.

Citó, en concreto, la contribución europea «a la seguridad del Ártico, la lucha contra la injerencia extranjera y la desinformación en la lucha contra el cambio climático, y en una asociación privilegiada para el desarrollo sostenible y la reducción de las dependencias estratégicas».

Macron recordó, por último, que el consulado francés en Nuuk ya está abierto y que el cónsul general, nombrado este mes, se instalará a principios de febrero para fortalecer la colaboración «en todas sus facetas».

Una Europa sólida ante un orden mundial bajo presión

La primera ministra danesa señaló que «el orden mundial está bajo presión» e incluso «ha desaparecido» y que en esas circunstancias «necesitamos una Europa más sólida que nunca» que tenga «la voluntad y la capacidad de defender nuestros valores y nuestros principios».

Frederiksen afirmó que no hay que aceptar «ningún compromiso» con esos valores que son «la democracia, la soberanía y el derecho de cada país a decidir su propio futuro» y se mostró convencida de que Europa puede resistir a esa presión cuando «es firme y está unida».

Afirmó que depende «únicamente» de los europeos su prosperidad futura, y eso exige que sean capaces de defenderse, que se mantengan unidos en el apoyo a Ucrania, pero también que creen un clima de acogida para las empresas.

En referencia clara a las arremetidas de Trump para intentar hacerse con el control de Groenlandia, Frederiksen dijo que una de las enseñanzas es que «si estamos unidos, si no aceptamos ningún compromiso sobre nuestros valores democráticos, si nos comunicamos de forma muy clara, en particular cuando hay una presión del exterior (…) nos podemos defender y avanzar juntos».

En respuesta a las preocupaciones manifestadas por Trump sobre la seguridad, como argumento para justificar sus ambiciones sobre Groenlandia, dijo que la OTAN «debería tener un papel mucho más importante en la región ártica, en el Gran Norte y eso incluye Groenlandia y el entorno de Groenlandia».

Hizo notar que eso es algo que su país pide hace mucho tiempo, y añadió que hasta que se materialice un posible despliegue de la OTAN, resulta «muy importante» el ejercicio militar organizado este mes a petición de Dinamarca, en el que han participado ocho países europeos.

El primer ministro de Groenlandia, por su parte, agradeció el apoyo recibido de Francia «en una situación extremadamente difícil» y mostró su intención de «explorar nuevas oportunidades» de intercambios comerciales, culturales de educación y de cooperación.

Nielsen destacó que esa cooperación va más allá de Groenlandia y responde a «valores del mundo» y citó «la democracia, el respeto del orden y del derecho, de la integridad territorial». EFE

