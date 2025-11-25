Macron: son los grupos parlamentarios los que tienen que evitar una nueva crisis política

París, 25 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, insistió este martes en apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para evitar, mediante un compromiso en el debate sobre los presupuestos, una nueva crisis política sobre la que no quiso especular sobre si daría lugar a elecciones anticipadas.

«La responsabilidad de las fuerzas de la Asamblea (Nacional) es construir compromisos», subrayó Macron en una entrevista radiotelevisada por RTL y M6 en la que volvió a justificar la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en el verano de 2024 que dio lugar a la fragmentación parlamentaria actual, que ha desembocado en repetidos cambios de gobierno.

Insistió en que «la responsabilidad» de los parlamentarios sería formar una coalición o, si eso no es posible, «encontrar compromisos para que se puedan votar los textos» y mantuvo que eso «no es la responsabilidad del presidente de la República».

En cualquier caso dijo que tiene esperanzas de que ese compromiso sobre los presupuestos se pueda conseguir «en las próximas semanas», en un momento en que eso parece particularmente complicado después de que el texto que se había estado negociando en sesiones maratonianas en la Asamblea Nacional fuera rechazado el sábado casi por unanimidad porque prácticamente nadie está dispuesto a asumirlo.

Preguntado sobre si en caso de que los presupuestos no salgan adelante decidirá disolver la Asamblea Nacional y convocar de nuevo elecciones legislativas anticipadas, su respuesta fue «no hago política ficción».

Añadió, en contra de los que presentan una imagen negra de la situación de Francia, que «nuestro país es mucho más fuerte de lo que la gente quiere decir o creer», y para ilustrarlo se refirió en particular a cuestiones que dependen directamente de su acción, la defensa y la política exterior.

«Es fuerte militarmente -indicó- porque hemos hecho inversiones, porque tenemos el ejército más eficaz de Europa. Es fuerte diplomáticamente ya que a Francia se la escucha en todas partes, en Europa, en África, en Asia».

Además, aseguró que Francia «es mucho más fuerte económicamente de lo que se dice» y precisó que, de acuerdo con «las últimas cifras, la mitad del crecimiento de la zona euro, lo hace Francia».

Por eso repitió que «si los responsables políticos que están en el Parlamento están inquietos, en lugar de comentar sus inquietudes, que se ocupen de construir compromisos para el país».

Ante la situación de bloqueo constatada tras el rechazo el sábado en la Asamblea Nacional de la parte de los ingresos en los presupuestos, el primer ministro, Sébastien Lecornu, avanzó el lunes que tiene intención de abrir conversaciones con los partidos políticos, con sindicatos y patronal para discutir los cinco temas que considera básicos.

El objetivo de Lecornu es organizar debates y votaciones en el Parlamento para que los partidos políticos se retraten. EFE

