Macron advierte a Israel del «error estratégico» de una operación terrestre en el Líbano

2 minutos

París, 3 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes a Israel de que una operación terrestre en el Líbano supondría una «escalada peligrosa y un error estratégico».

Una operación terrestre israelí en el Líbano «sería una escalada peligrosa y un error estratégico», afirmó en un discurso televisado a la nación sobre la guerra en Irán y sus implicaciones en Oriente Próximo y Medio.

Su advertencia llegó mientras un ataque israelí tuvo como objetivo el martes la sede de una organización islamista aliada del grupo chií libanés Hizbulá y del movimiento islamista palestino Hamás en Saida, la principal ciudad del sur del Líbano, según medios locales.

Macron instó a Israel a cesar sus ataques en el Líbano. «En las últimas horas, la guerra se ha extendido al Líbano, desde donde Hizbulá ha cometido el grave error de atacar a Israel y poner en peligro a los libaneses», manifestó con gesto grave.

El Ejército israelí anunció que «atacará» la infraestructura militar de Hizbulá en Tiro, en el sur del Líbano, e instó a los residentes de la ciudad libanesa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, a evacuar las zonas afectadas.

«Hizbulá debe cesar absolutamente todos sus ataques y pido a Israel que respete el territorio libanés y su integridad», añadió Macron.

La víspera, en el marco de la guerra iraní, Israel comenzó una cruenta campaña aérea contra el sur del Líbano, el oriental valle de la Becá y los suburbios meridionales de Beirut, que deja ya 40 muertos y ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. EFE

cat/lmpg/mgr

(foto)(vídeo)