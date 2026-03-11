Macron advierte de que la capacidad militar de Irán «no se han reducido a cero»
París, 11 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este miércoles de que la capacidad militar iraní «no se ha reducido a cero» ni tampoco tiene constancia de que el estrecho de Ormuz haya sido minado por el régimen de Teherán, contrariamente a lo sugerido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Al ser preguntado por la prensa sobre la destrucción de la capacidad militar iraní por los ataques de Israel y Estados Unidos, Macron afirmó que «no se ha reducido a cero», contradiciendo las declaraciones de Trump en las que hoy afirmó que «pronto» terminará la guerra en Irán porque «prácticamente no queda nada que atacar» en ese país.
Preguntado sobre el minado del estrecho de Ormuz, Macron dijo no tener información al respecto, ni de los servicios de inteligencia franceses ni de los aliados. «He leído que podría ser posible, pero no tengo confirmación», declaró el jefe de Estado francés al térmico de una reunión por vídeoconferencia con los líderes del G7, incluido Trump. EFE
(Vídeo)