The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Macron advierte de que la capacidad militar de Irán «no se han reducido a cero»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 11 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este miércoles de que la capacidad militar iraní «no se ha reducido a cero» ni tampoco tiene constancia de que el estrecho de Ormuz haya sido minado por el régimen de Teherán, contrariamente a lo sugerido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Al ser preguntado por la prensa sobre la destrucción de la capacidad militar iraní por los ataques de Israel y Estados Unidos, Macron afirmó que «no se ha reducido a cero», contradiciendo las declaraciones de Trump en las que hoy afirmó que «pronto» terminará la guerra en Irán porque «prácticamente no queda nada que atacar» en ese país.

Preguntado sobre el minado del estrecho de Ormuz, Macron dijo no tener información al respecto, ni de los servicios de inteligencia franceses ni de los aliados. «He leído que podría ser posible, pero no tengo confirmación», declaró el jefe de Estado francés al térmico de una reunión por vídeoconferencia con los líderes del G7, incluido Trump. EFE

cat/ac/rcf

(Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR