Macron afirma que «en los próximos días» se concretará apoyo de EEUU a seguridad de Kiev
París, 4 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que «en los próximos días» se va a concretar el apoyo de Estados Unidos a las garantías de seguridad para Ucrania, que se vendrán a sumar a las que ya han decidido los miembros de la Coalición de Voluntarios.
Macron, que compareció ante la prensa junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al término de una reunión de la Coalición de Voluntarios en París, insistió en que Estados Unidos ha estado implicado «en todas las etapas del proceso» para establecer esas garantías de seguridad para Ucrania.
Zelenski, que no quiso dar detalles sobre la implicación que podría tener Estados Unidos, insistió en lo «importante» que es que Washington «esté con nosotros». EFE
