Macron afirma que Francia «estará siempre al lado de Ucrania»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 24 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este domingo que Francia «estará siempre» al lado de Ucrania, «tanto hoy como el día de mañana», ya que está luchando «por nuestros valores».

Macron, en un mensaje en redes con motivo de la conmemoración del día de la independencia de ese país, elogió «el coraje y la valentía del pueblo ucraniano que, 34 años después de la independencia, sigue luchando contra la agresión de Rusia».

Ucrania combate «por nuestros valores y por la seguridad de nuestro continente», añadió.

«En esta lucha por la justicia y la paz, Francia siempre estará a vuestro lado, tanto hoy como el día de mañana», concluyó. EFE

rcf/amg

