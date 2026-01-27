Macron afirma que Francia no hará «concesiones jamás» ante negacionismo ni antisemitismo

2 minutos

París, 27 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que Francia no hará «concesiones jamás» frente al negacionismo ni al antisemitismo, en una declaración con motivo de la conmemoración este martes del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

«En este Día Internacional dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto, Francia recuerda. Frente al negacionismo que pretende borrar Auschwitz y los campos de exterminio, y frente al antisemitismo que pretende difundir el odio al otro, Francia no hace concesiones jamás», aseguró Macron en sus redes sociales.

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto es una jornada destinada a rendir tributo a quienes sufrieron la barbarie nazi y a promover la educación contra el odio y la intolerancia.

La fecha fue establecida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 60/7, adoptada el 1 de noviembre de 2005.

El antisemitismo, más o menos latente tradicionalmente en algunos sectores de la sociedad francesa, experimentó un aumento «preocupante» desde los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, según el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif), país donde habita la mayor comunidad judía de Europa.

La Crif teme que ese sentimiento se incremente aún más durante la campaña electoral de las elecciones municipales de marzo próximo, impulsado especialmente por la izquierdista La Francia Insumisa (LFI).

«Una y otra vez, los candidatos del LFI ondearán su estigmatización de los judíos en los caminos de su campaña, en nombre de una causa palestina equivocada, asignándoles un papel fantaseado como cómplices de un supuesto genocidio», denunció Yonathan Arfi, que preside el Crif desde 2022.

Bajo el régimen colaboracionista de Vichy durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, Francia fue uno de los primeros países que empezó con las detenciones masivas de judíos, incluso antes de que las exigiesen los alemanes.

Además, cuando terminó la guerra, las autoridades francesas tardaron décadas en reconocer oficialmente que las redadas de judíos en el país habían sido llevadas a cabo por la policía francesa, aunque bajo la supervisión de los alemanes. EFE

