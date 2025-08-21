Macron agradece a Erdogan su «muy buena colaboración» en la Coalición de Voluntarios

París, 21 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, agradeció este jueves a su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, la «muy buena colaboración» de su país en la llamada Coalición de Voluntarios que está diseñando garantías de seguridad para Ucrania en caso de que llegara a un alto el fuego con Rusia.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron señaló que tanto él como Erdogan comparten «el objetivo de acabar con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania», que debe implicar «el fin de las hostilidades y la definición de garantías de seguridad robustas».

La Coalición de Voluntarios, que nació a comienzos de marzo a iniciativa de Francia y el Reino Unido para ofrecer esas garantías a Ucrania si paran los combates, se ha reactivado esta semana tras el encuentro en Washington de varios líderes europeos con Donald Trump, que ha señalado su voluntad de implicarse en ese proceso, pero sin tropas sobre el terreno, y de una forma todavía por determinar.

Turquía, pese a mantener una posición de intermediario entre Rusia y Ucrania, ha participado desde el comienzo en marzo en las reuniones de ese dispositivo de aliados de Kiev del que ahora forman parte 31 países, esencialmente europeos.

Macron habló también este jueves de la guerra en Ucrania con el primer ministro indio, Narendra Modi, y según dijo en otro mensaje en X, ambos coordinaron sus posiciones para «avanzar hacia una paz justa y duradera, con garantías sólidas para Ucrania y para la seguridad en Europa».

India mantiene una postura mucho más ambigua en este conflicto, ya que no solo no ha querido participar en ninguna sanción contra Rusia, sino que en la práctica se ha convertido en un balón de oxígeno para Moscú, ya que le compra una parte significativa de sus exportaciones de petróleo, que antes iba dirigido a los mercados europeos.

Una parte de ese petróleo, después de ser refinado y transformado en India, es luego en buena parte reexportado hacia otros países, incluidos los europeos, en forma de derivados de producción india.

El gigante asiático se ha negado hasta ahora a plegarse a las amenazas estadounidenses de aplicarle aranceles del 50 % por comprar petróleo ruso. EFE

