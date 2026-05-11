Macron anuncia 23.000 millones de euros de inversiones en África

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Nairobi, 11 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes 23.000 millones de euros de inversiones en África, en la primera jornada de una histórica cumbre francoafricana de dos días en Nairobi.

De esa cantidad, 14.000 millones de euros provienen de inversores estrictamente franceses, mientras que otros 9.000 millones de euros saldrán de emprendedores africanos, precisó Macron en la clausura de la primera jornada de la Cumbre África Adelante, marcada por un foro de negocios que se celebró en la Universidad de Nairobi.

«Esto no tiene precedentes y es precisamente la plataforma de movilización que necesitábamos, que necesitamos y que queremos acelerar», subrayó el mandatario francés. EFE

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