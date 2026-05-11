Macron anuncia 23.000 millones de euros de inversiones en África

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Nairobi, 11 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes 23.000 millones de euros de inversiones en África, en la primera jornada de una histórica cumbre francoafricana de dos días en Nairobi.

De esa cantidad, 14.000 millones de euros provienen de inversores estrictamente franceses, mientras que otros 9.000 millones de euros saldrán de emprendedores africanos, precisó Macron en la clausura de la primera jornada de la Cumbre África Adelante, marcada por un foro de negocios que se celebró en la Universidad de Nairobi.

«Esto no tiene precedentes y es precisamente la plataforma de movilización que necesitábamos, que necesitamos y que queremos acelerar», subrayó el mandatario francés.

Macron estimó que estas inversiones crearán «más de 250.000 empleos directos» en Francia y en el continente africano.

Además, el jefe de Estado francés mostró su intención de estructurar un marco de inversión para África, continente donde «no hay razón para que llegue tan poca inversión privada», pues se encuentra «lleno de energía y juventud».

«África es un continente donde no debemos simplemente extraer materias primas y minerales; debemos procesarlos. Debemos crear industria. Debemos tener una agricultura inteligente, estructurarla y aprovechar todas estas oportunidades. Si queremos esto, necesitamos una inversión masiva», concluyó el líder francés.

Macron y el presidente de Kenia, William Ruto, copresiden la Cumbre África Adelante, la primera entre el país europeo y el continente africano que alberga un país anglófono desde que se inauguraron este tipo de reuniones en 1973.

El martes, Macron y Ruto encabezarán la última jornada: una sesión política e institucional con una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos, que abordará asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

Tras perder influencia en sus excolonias, especialmente en África occidental, Francia busca en la cumbre de Nairobi nuevas alianzas estratégicas con el continente africano, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona. EFE

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