Macron anuncia ejercicios militares en países vecinos de Ucrania para los próximos meses

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París, 13 jul (EFE).- Los países vecinos de Ucrania acogerán en los próximos meses ejercicios militares destinados a poner a prueba los planes de despliegue defensivo de la coalición internacional de apoyo a Kiev, anunció este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron.

Las maniobras, que se desarrollarán por tierra, aire y mar, buscan demostrar que los aliados están «preparados, decididos y son creíbles» para actuar en apoyo de Ucrania, una vez se alcance un alto el fuego, declaró Macron al término de la cumbre de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, celebrada hoy en París, participación de representantes de 37 países.

En una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, el jefe de Estado francés explicó que estos ejercicios forman parte de la planificación de la futura fuerza multinacional de apoyo a Ucrania, concebida para desplegarse tras el cese de las hostilidades.

Según precisó, la misión tendrá un carácter «puramente defensivo» y no constituye «en ningún caso» un mecanismo de supervisión del alto el fuego, sino que contribuirá a garantizar su sostenibilidad, apoyar la regeneración de las fuerzas armadas ucranianas y facilitar la reanudación de actividades como el tráfico marítimo y las conexiones aéreas.

El presidente francés afirmó que la coalición ya ha completado la planificación militar bajo la coordinación de los jefes de Estado Mayor de los países participantes y que el cuartel general de la fuerza continúa transformando esos planes en capacidades operativas.

Macron sostuvo que el apoyo a Ucrania constituye «una inversión en la propia seguridad europea» y advirtió de que cualquier concesión ante Rusia supondría repetir errores del pasado. «La historia de nuestro continente nos ha enseñado las consecuencias de ceder ante la agresión, y no volveremos a cometer ese error», declaró.

Y reiteró que los aliados mantienen tres prioridades: impulsar un alto el fuego que conduzca a una paz «justa y duradera», acelerar el apoyo financiero y militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones.

En el ámbito militar, Macron confirmó una «hoja de ruta» bilateral con Ucrania para reforzar la defensa antiaérea mediante la entrega de nuevas baterías de misiles, radares y municiones adicionales.

En este punto, anunció un programa para modernizar la aviación de combate ucraniana con la futura incorporación de aviones Rafale y los sistemas de armamento asociados, cuyas primeras entregas están previstas entre 2028 y 2029, mientras que la formación de los pilotos comenzará en los próximos meses.

El presidente francés también dio detalles de la creación de una coalición antibalística lanzada hoy e integrada por diez países, impulsada a propuesta Zelenski.

Este grupo contempla acelerar la producción de interceptores y otros sistemas de defensa aérea, incluidos misiles estadounidenses Patriot fabricados bajo licencia, además del desarrollo conjunto de nuevas capacidades a través del proyecto ucraniano Freya.

Presión económica a Rusia

En el plano económico, Macron señaló que la Unión Europea (UE) prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que afectará especialmente a los sectores bancario y financiero, al complejo militar-industrial y a las redes que ayudan a Moscú a eludir las restricciones internacionales.

También destacó la coordinación con el Reino Unido y saludó las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos para endurecer la presión económica sobre Rusia.

Macron anunció igualmente un refuerzo de las operaciones contra la denominada ‘flota fantasma’ utilizada por Rusia para exportar hidrocarburos eludiendo las sanciones internacionales.

Francia, junto con otros aliados europeos, entre ellos los españoles, británicos y suecos, continuará ampliando estas operaciones, y en septiembre París acogerá una reunión ministerial para coordinar nuevos esfuerzos, anunció Macron.

El presidente francés concluyó asegurando que Europa está demostrando su capacidad para asumir su propia seguridad y actuar con unidad frente a las amenazas.

Añadió que el desfile militar de mañana en París por la Fiesta Nacional del 14 de julio, contará con la participación de representantes de la Coalición de Voluntarios y de militares ucranianos como símbolo de esa cooperación. EFE

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