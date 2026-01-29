Macron anuncia el encargo a Francia de «al menos» dos cruceros por el líder del sector

2 minutos

París, 29 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que el líder mundial de los viajes de crucero, Royal Caribbean Group, ha encargado a los astilleros públicos franceses la construcción de «al menos dos nuevos barcos».

«Royal Caribbean Group elige Francia y confía a (los astilleros) Chantiers de l’Atlantique la construcción de al menos dos nuevos barcos en Saint-Nazaire», en la costa oeste de Francia, manifestó Macron en sus redes sociales.

Ese encargo supondrá «8 millones de horas de trabajo por crucero: empleos sostenibles, un saber hacer arraigado, una excelencia que brilla en todas partes», subrayó el presidente francés.

Ubicada en la costa atlántica, la empresa Chantiers de l’Atlantique, participada de forma mayoritaria por el Estado, es líder mundial en el mercado de buques e instalaciones ‘offshore’ de alta complejidad.

Organizada en tres unidades de negocio (buques, energía marina e ingeniería y servicios), la empresa es reconocida mundialmente por el diseño, la integración, las pruebas y la entrega llave en mano de cruceros, buques militares y subestaciones eléctricas para parques eólicos marinos, según la página web de la sociedad, que cuenta con cerca de 3.500 empleados.

Creada en 1968, Royal Caribbean Group es líder en la industria de vacaciones con una flota global de 69 barcos en sus cinco marcas que viajan a los siete continentes.

Sus marcas incluyen Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea, así como la participación del 50% en una empresa conjunta con TUI Cruises, que opera dos marcas alemanas, Mein Schiff y Hapag-Lloyd.EFE

cat/lmpg/fpa