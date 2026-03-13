Macron anuncia la muerte de un soldado francés por un ataque en una base en norte de Irak

París, 13 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque «inaceptable» en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó.

«Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques», declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales. EFE

