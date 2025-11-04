Macron anuncia la puesta en libertad de dos franceses detenidos en Irán durante 3 años

París, 4 nov (EFE).- Los dos profesores franceses detenidos durante tres años en Irán por presunto espionaje, Cécile Kohler y Jacques Paris, han sido puestos en libertad, anunció este martes el presidente francés, Emmanuel Macron.

«¡Qué alivio! Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos durante tres años en Irán, han salido de la prisión de Evin», escribió Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe de Estado celebró «este primer paso» y señaló que «el diálogo continúa para facilitar su regreso a Francia lo antes posible».

«Estamos trabajando incansablemente en esto y me gustaría agradecer a nuestra embajada y a todos los servicios gubernamentales por sus esfuerzos», manifestó Macron.

Kohler y Paris «se encuentran a salvo en la residencia del embajador francés en Teherán, a la espera de su liberación definitiva», informó el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en otro mensaje en redes sociales.

El jefe de la diplomacia gala señaló que ha hablado con sus familias y ha enviado a Teherán a un equipo les acompañará personalmente, junto con personal de la embajada, durante su regreso.

Los dos profesores franceses, apasionados por la literatura y los viajes, fueron detenidos hace tres años mientras cumplían su sueño de recorrer el país y fueron acusados ​​de espionaje.

El arresto se produjo exactamente el 7 de mayo de 2022, el último día de un viaje turístico.

Condenados a mediados de octubre pasado a 20 y 17 años de prisión respectivamente por espionaje al servicio de los servicios de inteligencia francés e israelí, Cécile Kohler y Jacques Paris siempre han mantenido su inocencia.

Fueron los dos últimos ciudadanos franceses detenidos oficialmente en Irán, y habían sido definidos por el Gobierno de París como «rehenes de Estado». EFE

