Macron anuncia la puesta en libertad de dos franceses detenidos en Irán

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París, 7 abr (EFE).- Los dos franceses detenidos desde hace tres años y medio en Irán, Cécile Kohler y Jacques Paris, han sido puestos en libertad y están de vuelta a Francia, anunció este martes el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Cécile Kohler y Jacques Paris están libres y de camino a Francia, tras tres años y medio de cautiverio en Irán. Esto supone un alivio para todos nosotros y, por supuesto, para sus familias», declaró el jefe de Estado francés en un mensaje en sus redes sociales.

Macron dio las gracias a las autoridades de Omán «por sus esfuerzos de mediación, a los servicios estatales y a los ciudadanos que se movilizaron incansablemente y contribuyeron así a su regreso». EFE

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