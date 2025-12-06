Macron anuncia que estará el lunes en la reunión con Zelenski, Starmer y Merz en Londres

París, 6 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este sábado que el próximo lunes participará en la reunión de Londres con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; el primer ministro británico, Ker Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la mediación de Washington en la guerra de Ucrania.

«Ucrania puede contar con nuestro apoyo incondicional. Es la razón de los esfuerzos que estamos haciendo dentro de la Coalición de Voluntarios», escribió Macron en un mensaje en su cuenta de X, en el que aprovechó para denunciar «con la mayor firmeza», los ataques rusos de anoche en Ucrania, en particular contra infraestructuras energéticas y de transportes.

El presidente francés, que insistió en que «tenemos que seguir haciendo presión sobre Rusia para obligarle a la paz», se quejó de que Moscú se está encerrando en una dinámica de escalada y «no busca la paz».

En Londres, -precisó- el objetivo será examinar la situación y «las negociaciones en marcha en el marco de la mediación estadounidense.

Sobre la Coalición de Voluntarios, formada por una treintena de países aliados de Kiev, en su inmensa mayoría europeos, que preparan garantías de seguridad para el caso de que pueda alcanzar un alto el fuego o un acuerdo de paz con Moscú, el presidente francés hizo hincapié en su voluntad de continuar ese trabajo «con los estadounidenses».

Se trata -reiteró- de «dotar a Ucrania de garantías de seguridad sin las que no habrá una paz robusta y duradera. Porque lo que está en juego en Ucrania, es también la seguridad de toda Europa».

Macron, que recibió a Zelenski el pasado lunes en París, ha mantenido sus reservas sobre la iniciativa de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, concebida en diálogo con las autoridades rusas, y ha hecho hincapié en que ese plan solo podrá concretarse con los europeos en la mesa y la última palabra la tendrán los ucranianos.

El presidente francés, que realizó una visita a China de tres días, del miércoles al viernes, pidió al líder chino, Xi Jinping, que se implique para conseguir un alto el fuego en Ucrania, sobre todo modificando sus estrechas relaciones con Rusia, a la que compra grandes volúmenes de gas y petróleo y vende elementos clave para aprovisionar su industria bélica.

Xi afirmó, por su parte, que Pekín «apoya todo esfuerzo en favor de la paz», pero rechazó además «toda acusación irresponsable y discriminatoria» sobre la posición de su país e hizo notar que mantiene contactos con todas las partes implicadas en el conflicto, sobre el que ha mantenido una postura ambigua. EFE

