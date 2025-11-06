Macron anuncia que Francia aportará 500 millones más hasta 2030 al fondo para la Amazonía

1 minuto

París, 6 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves en la apertura de la cumbre de líderes de la COP30 de Belém (Brasil) que su país aportará 500 millones de euros suplementarios a los 1.000 millones previstos para el fondo de preservación de la selva amazónica en Brasil y la Guyana francesa.

«Francia aportará, además de su apoyo político, el financiero, que se une al que ya hemos hecho junto a Brasil con el presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva)», declaró Macron, quien precisó que el esfuerzo adicional será de 500 millones de euros.

En 2024, Francia y Brasil lanzaron un fondo de preservación de la selva amazónica en Brasil y la Guyana francesa con una dotación de 1.000 millones de euros, de los que Francia ya ha aportado 400 a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, detalló Macron.

El presidente francés condicionó este nuevo aporte de 500 millones a que haya «un coste-beneficio» en cada proyecto, que haya un «seguimiento de los mismos, en toda transparencia» y que se base en los conocimientos científicos.

Asimismo, elogió los esfuerzos de reducción de deforestación en Brasil llevados a cabo por Lula da Silva. EFE

atc/cat