Macron anuncia que Francia se opondrá al pacto comercial entre la UE y el Mercosur

1 minuto

París, 8 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la UE y el bloque sudamericano del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

En un comunicado, Macron advirtió que la más que probable firma del pacto por parte de la UE «no es el fin de esta historia» y justificó su oposición a la que sería la mayor área de comercio libre del mundo por «un rechazo político unánime» en Francia.

Para evitar la ratificación de este acuerdo, París necesitaría una minoría de bloqueo en el seno de la UE que, actualmente, parece estar fuera de su alcance. EFE

atc/cat/rf