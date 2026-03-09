Macron anuncia un G7 de Energía este martes en París sobre impacto de la guerra en Irán

Nicosia/París, 9 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció para mañana martes una reunión extraordinaria de los ministros de Energía del G7 para intentar lograr una «estrecha coordinación» de los países más ricos del mundo ante el impacto que los ataques contra Irán de Estados Unidos e Israel están teniendo en los precios del petroleo y gas.

«Seguiremos trabajando en temas energéticos, que son extremadamente importantes, y en temas económicos. La reunión de Finanzas del G7 se celebró hoy. Mañana habrá una reunión entre ministros de Energía, en paralelo a la cumbre nuclear de París, y espero que podamos lograr una estrecha coordinación en el G7», dijo Macron en un discurso en Chipre. EFE

