Macron anuncia un paquete récord de 93.000 millones de euros de inversiones extranjeras

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París, 1 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes un paquete récord de 93.000 millones de euros de inversiones extranjeras en su país en el marco de la conferencia ‘Choose France’ en la que cada año reúne a grandes empresas.

Macron explicó que son en total 71 nuevos proyectos con los que se van a concretar esas «inversiones confirmadas» que van a traducir también en «más de 15.000 empleos».

El anuncio lo hizo durante un acto en el Palacio del Elíseo de agradecimiento al consejero delegado de SoftBank, Masayoshi Son, ya que el grupo tecnológico japonés va a invertir 45.000 millones de euros en centros de datos.

El jefe del Estado francés afirmó que la apuesta de SoftBakn tiene que ver con «la energía disponible» en Francia, que le ha permitido en los dos últimos años exportar más de 90 teravatios hora de electricidad.

Los centros de datos que va a levantar la compañía francesa en la región de Hauts de France, fronteriza con Bélgica, en los que va a estar asociado el grupo francés de material eléctrico Schneider, tendrán una capacidad total de 3 gigavatios y deberían estar finalizados entre finales de 2029 y mediados de 2030.

SoftBank también tiene en cartera proyectos adicionales en Francia que podrían incrementar su inversión total a 75.000 millones de euros, aunque esos no se incluyen en el paquete presentado hoy.

Macron hizo hincapié en que los 93.000 millones de euros de esta edición de ‘Choose France’ es «de muy lejos» un récord y también «la prueba concreta del atractivo de Francia», que por séptimo año consecutivo es el país europeo que ha sabido captar más. EFE

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