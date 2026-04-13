Macron anuncia una conferencia internacional en los próximos días para desbloquear Ormuz

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(Actualiza con más declaraciones de Macron)

París, 13 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país y el Reino Unido van a organizar «en los próximos días» una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión «estrictamente defensiva», para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será «estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes», lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar «desde que la situación lo permita».

El jefe de Estado francés insistió en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr «una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática» para así «dotar a la región de un marco robusto» con el que todas las partes puedan «vivir en paz y en seguridad».

Eso significa, dijo, abordar «todas las cuestiones de fondo» y darles «una respuesta duradera», lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus «acciones desestabilizadoras en la región», pero igualmente la reanudación «lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz».

Otra de las cuestiones de fondo citadas por Macron, para las que subrayó que su país está dispuesto a asumir su parte «como lo viene haciendo con constancia desde el primer día del conflicto», es conseguir que el Líbano «recupere el camino de la paz con el pleno respeto de su soberanía y de su integridad territorial».

El pasado 26 de marzo, Francia y el Reino Unido ya organizaron una vídeoconferencia con los jefes del Estado Mayor de 35 países con vistas a preparar una eventual coalición para contribuir a la reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, condicionada al cese de los combates.

El anuncio de esta nueva conferencia para la que todavía no hay una fecha o una lista de participantes precisa llega un día después de que Donald Trump anunciara que Estados Unidos iba a tomar el control del estrecho de Ormuz «con efecto inmediato», una vez que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaron sin un acuerdo para su reapertura.

Esa toma de control debía suponer, en particular, el bloqueo a partir de la tarde de este lunes de todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes.

Irán ha mantenido desde el comienzo de la guerra prácticamente cerrada esta vía estratégica, por donde habitualmente circula una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo mundial, y sólo ha dejado pasar a unos pocos barcos. EFE

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