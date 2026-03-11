Macron apadrina un acuerdo «histórico» entre Líbano y Siria

1 minuto

París, 12 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que ha participado en una conversación con sus homólogos de Líbano y Siria para lograr un acuerdo «nuevo» que abre «una oportunidad histórica» para ambos países.

En un mensaje en sus redes sociales, Macron aseguró que los dirigentes de ambos países quieren llegar a este acuerdo tras haber sido duramente golpeados por la dictadura de Bachar al Asad, las crisis regionales y el terrorismo.

Destacó el «coraje y el honor» con el que las autoridades libanesas luchan contra las amenazas que pesan sobre su país, su seguridad y su unidad territorial.

Acusó a Hizbulá de haber cometido un error al forzar al país a entrar en conflicto con Israel y a este último le conminó a renunciar a toda acción terrestre en territorio libanés.

También destacó el apoyo que el presidente sirio, Ahmad Al-Charaa, presta a las autoridades libanesas para restaurar el pleno control de su territorio.

«Su apoyo a la soberanía libanesa marca una ruptura clara con el pasado. Es la garantía de unas relaciones sanas y constructivas entre Líbano y Siria», afirmó.

Macron consideró «esencial» la cooperación entre ambos países y dijo que seguirá apoyándolo. EFE

lmpg/cat/rrt