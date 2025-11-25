Macron asegura que EE.UU. se comprometió a enviar tropas a Ucrania tras el alto el fuego

1 minuto

París, 25 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este martes que Estados Unidos se ha comprometido a participar en la fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania que deberá ser desplegada para garantizar su durabilidad.

«Vamos a lanzar un grupo de trabajo a partir de mañana, pilotado por Francia y Reino Unido, con una asociación estrecha con Turquía, que juega un papel clave en el plano marítimo, y, por vez primera, con una implicación de Estados Unidos», aseguró Macron al término de una reunión por vídeoconferencia de la llamada Coalición de Voluntarios para Ucrania.

Macron insistió, además, en que Ucrania debe ver reforzado su propio Ejército para evitar una nueva agresión exterior, al tiempo que puso en duda la voluntad real de Moscú de alcanzar un alto el fuego. EFE

lmpg/cat/rf