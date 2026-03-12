Macron asegura que Europa ya «cree» en la necesidad de aumentar la energía nuclear

París, 12 mar (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que Europa ahora sí que «cree» en la necesidad de aumentar las capacidades de la energía nuclear en el continente para «ganar la batalla» de la competitividad, del medio ambiente y de la soberanía.

«En Europa, hace dos o tres años se decía: ‘Atención, la nuclear no es buena’. Ahora hemos logrado forjar un consenso en Europa, que nos sigue y que cree (en esta energía), y Francia está liderando la alianza del polo nuclear», afirmó Macron, desde las obras de la central nuclear de Penly (costa de Normandía), que debería estar lista entre 2030 y 2032.

La central de Penly, un proyecto de dos reactores EPR2 que se prevé que comience a operar en 2038, forma parte del plan anunciado en 2022 para la construcción de seis nuevos reactores, a los que, más allá de 2030, se uniría la construcción de otros ocho.

Para el presidente francés, triplicar las capacidades de la nuclear es esencial para «ganar la batalla de la competitividad, del medio ambiente y de la soberanía» energética.

Presumió de que Francia lograse exportar electricidad en 2025 por un total 90 teravatios/hora, «algo que no tiene parangón en Europa y es gracias a la nuclear».

Macron matizó que tampoco sería bueno que toda la capacidad eléctrica repose en el átomo (actualmente el 70 % del consumo eléctrico de Francia viene de la nuclear) y consideró que hay que usar las renovables como «complemento».

El mandatario organizó esta misma semana una cumbre sobre la energía nuclear civil en París que reunió a una decena de jefes de Estado y de Gobierno, la mayoría de la UE.

Sin embargo, no participaron en esta cita dos de las principales economías del club europeo, Alemania y España.

El presidente francés se congratuló de que el sector nuclear en Francia haya logrado recuperarse, tras el desastre de Fukushima (Japón), del que precisamente el miércoles se cumplieron 15 años.

«Todo el mundo pensó entonces que la nuclear se había acabado», recordó Macron, quien saludó «las decisiones colectivas» adoptadas desde entonces. EFE

