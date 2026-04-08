Macron asegura que los bombardeos han cesado en Líbano

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París, 8 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que la inclusión de Líbano en el acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio es «indispensable» y dijo que los bombardeos han cesado en ese país aunque la situación sigue siendo «crítica».

En una declaración previa a un Consejo Nacional de Defensa, el presidente francés apeló a reactivar la vía de paz abierta en Líbano, que incluye a Estados Unidos y Francia, y que prevé reforzar a las Fuerzas Armadas del país para combatir a Hizbulá. EFE

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