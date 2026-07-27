Macron avisa ante el incendio a las puertas de Burdeos: Mañana será más complicado que hoy

Compartir

3 minutos

París, 27 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió durante una visita este lunes al centro de mando de un megaincendio que ya ha quemado 42.000 hectáreas a pocos kilómetros de la ciudad de Burdeos (suroeste) que ante la ola de calor que se anuncia «mañana será seguramente más complicado que hoy».

«Las semanas que vienen serán duras y hay que aguantar», subrayó Macron en un breve discurso de agradecimiento a los equipos que intervienen contra el fuego, en el que remarcó que lo que está ocurriendo es «totalmente inédito».

«Evidentemente, la clave es la urgencia, y por tanto hay que resistir», señaló antes de indicar que el objetivo es «continuar estabilizando este fuego» como se ha conseguido hacer en las últimas horas para fijarlo y luego «vencerlo definitivamente», algo que «tardará tiempo».

«Hay que ser humilde. Tenemos unas condiciones meteorológicas que son muy duras, la temperatura va a subir, el viento está ahí. Y tenemos ese fenómeno muy extraño del pirocúmulonimbus», indicó en relación con las previsiones meteorológicas que anuncian una nueva ola de calor que se va a traducir en temperaturas que van a subir en Burdeos a 37 grados el martes y a 38 el miércoles.

El presidente francés, que se esforzó en dar las gracias a todos los colectivos implicados en la lucha contra este incendio gigante que ha conducido a la evacuación de más de 200.000 personas entre Arcachon y Burdeos, consideró que esa situación es «la más dura desde la Segunda Guerra Mundial».

Recordó que, más allá de este incendio, este año ya han ardido en Francia más de 160.000 hectáreas y «la temporada está lejos de haber terminado».

Macron hizo hincapié en que «la prioridad de las prioridades» es salvar vidas, incluso si para eso hay que sacrificar una parte del bosque, que por otra parte consideró que cuando se vuelva a plantar habrá que hacerlo de otra manera, teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático en término de riesgos, pero también el hecho de que cada vez hay más viviendas en las zonas arboladas.

A ese respecto, aludió a las más de 200 viviendas que ya han sido destruidas por un fuego que ha provocado heridas a decenas de bomberos, pero ninguna víctima mortal hasta ahora.

Pese a lo delicado de la situación, el presidente francés afirmó: «Esta batalla la vamos a ganar juntos».

Antes de su intervención, Macron estuvo escuchando a los responsables del dispositivo, y en particular al jefe de los bomberos en el departamento de Gironda, Marc Vermeulen, que cuando el jefe del Estado le preguntó qué echaba en falta, respondió que sería necesario que pudieran seguir trabajando aviones por la noche. EFE

ac/icn

(foto) (vídeo)