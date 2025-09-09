Macron busca al primer ministro de una Francia en zona de «turbulencias»

afp_tickers

4 minutos

El primer ministro, François Bayrou, debe presentar este martes su dimisión al presidente Emmanuel Macron, que debe encontrar rápidamente a su sucesor para evitar recrudecer la crisis en una Francia en zona de «turbulencias».

El Parlamento tumbó el lunes al segundo gobierno en nueve meses, días antes de una jornada de protestas impulsadas en las redes sociales bajo el lema «Bloqueemos todo» y de la revisión de la nota crediticia de Francia por Fitch.

«Necesitamos muy rápidamente un primer ministro (…) Es esencial, incluso respecto al mantenimiento del orden», urgió el ministro del Interior, Bruno Retailleau, tras una reunión de su partido conservador Los Republicanos (LR).

El presidente prometió que nombraría al sucesor de Bayrou «en los próximos días», pero la tarea se anuncia difícil vista la fragmentación política en la Asamblea Nacional, sin mayorías estables desde 2024.

En junio de ese año, Macron decidió inesperadamente convocar elecciones legislativas anticipadas que dejaron un cámara baja dividida en tres grandes bloques: izquierda, centroderecha –gobernante– y ultraderecha.

– ¿Ruptura o continuidad? –

Aunque la izquierda ganó los comicios, Macron decidió nombrar como primer ministro al conservador Michel Barnier en septiembre en nombre de la «estabilidad» y al centrista François Bayrou en diciembre.

Las oposiciones, que propiciaron la caída de ambos en el Parlamento, ya advirtieron que sin un cambio de política respecto a los ocho años de «macronismo», el nuevo gobierno correría la misma suerte.

Aunque Macron llamó a su gobierno centroderechista a acercarse a la oposición socialista, podría nombrar en cambio a una persona «de confianza», según sus allegados.

Desde el lunes por la noche, el nombre que más suena es el del ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que ya estuvo en las quinielas en diciembre.

Los socialistas reclaman en cambio un «gobierno de izquierdas» y proponen suspender la reforma de las pensiones de 2023 y aumentar los impuestos a las grandes fortunas, dos líneas rojas para el oficialismo.

– Septiembre «de desmanes» –

El tiempo apremia. El miércoles, están convocadas protestas, apoyadas por la izquierda radical. Las autoridades temen un movimiento como el de los «chalecos amarillos» (2018-2019), que sacudió el primer mandato de Macron.

«Estamos en un mes de septiembre propicio para todos los desmanes», alertó Retailleau, en referencia también a la huelga «masiva» convocada por los sindicatos el 18 de septiembre.

El desencadenante fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó la caída de Bayrou. Este planeaba recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados.

El lunes, miles de personas celebraron su caída en varias ciudades. «Durante el verano, preparó un plan de austeridad masivo, a espaldas de los franceses», denunció aliviado David Dibilio, un desempleado de 55 años, en Marsella.

Las autoridades anunciaron el despliegue de unos 80.000 agentes durante las protestas del miércoles, que prevén el bloqueo de empresas, carreteras y universidades, pero cuyo alcance se desconoce por el momento.

– Viernes de riesgo –

El viernes, la agencia Fitch debe revisar la calificación de deuda soberana de Francia. En marzo, la mantuvo en AA- con perspectiva negativa y advirtió que la degradaría si no aplica un «plan creíble» que la reduzca a medio plazo.

Las arcas públicas registraron un déficit del 5,8% del PIB en 2024 y una deuda de casi el 114% en marzo, la más alta de la UE tras Grecia e Italia. Bayrou alertó de la «emergencia vital» que enfrenta Francia, antes de caer.

Muestra de la incertidumbre creciente, el costo del endeudamiento de Francia a 10 años superó este martes el nivel de Italia, considerada durante años como un mal alumno en términos de control de su deuda.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono francés a 10 años se situaba el martes en 3,48% hacia las 09H30 (07H30 GMT), mientras que su equivalente italiano estaba en 3,47%, una situación inédita desde hace 15 años.

«Francia cayó en una nueva zona de turbulencias», apuntó el martes John Plassard, responsable de la estrategia de inversión de Cité Gestion Private Bank, quien no descarta una degradación de la nota de Fitch.

burs-tjc/an