Macron busca una «negociación tranquila» para aprobar préstamo a Ucrania con activos rusos

1 minuto

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que buscará «una negociación tranquila» para intentar convencer a sus pares europeos reticentes sobre la conveniencia de que se conceda a Ucrania un préstamo de reparación gracias a los activos soberanos rusos inmovilizados en la UE.

«Hemos asegurado la movilización de estos activos. Es algo muy bueno, ya se ha hecho. Ahora debemos asegurar una financiación mediante un préstamo; vamos a encontrar la solución técnica y, por lo tanto, no debemos dividirnos por modalidades técnicas. Es necesario que cada uno sea respetado», declaró Macron desde Bruselas, antes del Consejo Europeo de este jueves.

El presidente francés aseguró que buscará «una negociación tranquila» con sus pares europeos reticentes, entre ellos, el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, quien ve muy arriesgada esa iniciativa desde el punto de vista legal y diplomático. Su país es sede de la firma Euroclear, que custodia la mayor parte de activos rusos inmovilizados por la UE. EFE

atc/cat/rml

(foto) (vídeo)