Macron cierra el G7 con la IA y una cena con Trump en Versalles

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Los líderes del G7 debaten este miércoles los riesgos para la seguridad que plantean la inteligencia artificial y las redes sociales, en el último día de una cumbre dominada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El inquilino de la Casa Blanca será de nuevo el protagonista del último día de cumbre en Evian, en el este de Francia, y terminará la jornada con una cena junto a su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, cerca de París.

Su acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y los esfuerzos para presionar a Rusia para que alcance la paz con Ucrania han centrado hasta ahora la cumbre de tres días de los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán puede «cambiar verdaderamente las cosas» en Oriente Medio, pero también en otros asuntos como Ucrania, estimó este miércoles el primer ministro canadiense, Mark Carney, señalando el cambio de tono de Washington hacia Moscú.

Este miércoles, el ámbito digital cobra protagonismo con el almuerzo en el que participan los directivos de dos gigantes estadounidenses de la inteligencia artificial -Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic- y el francés Arthur Mensch de Mistral AI, que cuenta con el especial apoyo de Macron.

Las discusiones se anuncian tensas con Trump, máxime cuando los reclamos de más seguridad por parte de algunos miembros europeos de este grupo de grandes economías industrializadas han molestado a Estados Unidos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes que se prohibirá a los menores de 16 años utilizar las redes sociales en el Reino Unido, y Francia también contempla una prohibición similar.

El debate en el G7 se centrará en cómo «mejorar la ciberseguridad y proteger a nuestros niños y nuestras democracias», dijo Macron en un video en Instagram antes de la cumbre.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, invitado a la cumbre junto a otros dirigentes, también participa en las discusiones de este miércoles, que incluyen una sesión sobre cómo relanzar un crecimiento económico «equilibrado».

– «Oro de verdad» –

Trump fue el centro de atención durante toda su estancia en la cumbre celebrada en esta localidad turística a orillas del lago Lemán.

La anfitriona Francia se esforzó en que el imprevisible presidente estadounidense permaneciera durante todo el evento, a diferencia de la anterior reunión en Canadá, donde se marchó antes de tiempo.

En un gesto inusual, Macron lo invitó a cenar en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, después de que la cumbre concluya este miércoles por la tarde.

El magnate republicano dijo el martes que aceptó la invitación, ya que el palacio del «Rey Sol» francés Luis XIV «no es pan de oro», sino «oro de verdad».

El presidente francés, presionado para demostrar que no se deshace en halagos ante Trump, insistió en que la velada en Versalles no será una cena de «gala».

Irán sigue siendo un tema clave en la cumbre, con los aliados deseosos de interrogar a Trump sobre su acuerdo con la república islámica para poner fin a la guerra en Oriente Medio, cuya firma está prevista en Suiza el viernes.

El mandatario afirmó que Estados Unidos no tiene «ninguna obligación» de invertir en Irán después del acuerdo, y que su principal objetivo es que Teherán no adquiera el arma nuclear, advirtiendo que «se desataría el infierno» sobre el país si lo hacía.

En el tema de Ucrania, adoptó una postura más hostil hacia Moscú, diciendo que Rusia debería «alcanzar un acuerdo» con Kiev e insinuando que Washington podría volver a imponer las sanciones levantadas.

También adoptó un tono más crítico hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien «tiene que ser más responsable con respecto al Líbano». La campaña de Israel contra Hezbolá allí ha durado «demasiado», agregó.

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