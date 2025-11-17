Macron condena «adicción» de Rusia por la guerra cuando «todo está dispuesto para la paz»

París, 17 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este lunes la «obstinación» y la «adicción» de Rusia por continuar la guerra en Ucrania cuando «todo está dispuesto para la paz» y «se niega a aceptarla».

«Rusia ha optado por la guerra. Todo está dispuesto para la paz; solo Rusia se niega a aceptarla», subrayó Macron en una rueda de prensa en el Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la firma de un acuerdo por el que Ucrania se compromete a comprar a Francia hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.

El presidente francés mantuvo que «Rusia persigue el objetivo de controlar Ucrania» y aseguró: «ante esta obstinación, ante esta intransigencia, estos inaceptables ataques contra civiles e infraestructura energética crítica, ante lo que se ha convertido en una forma de adicción rusa a la guerra, mantenemos nuestra firme determinación y constancia en nuestro compromiso con la paz». EFE

